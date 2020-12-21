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أمانة الشرقية تنفذ 927 جولة رقابية وترصد 11 مخالفة للتدابير الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ 927 جولة رقابية وترصد 11 مخالفة للتدابير الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=932741
المناطق - فتحيه العبدالله

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأحد 5/5/1442هـ، (927) جولة رقابية، بالإضافة لـ جولتان مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وأسفرت الجولات عن قيد (11) مخالفة، جاء ضمنها (8) مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و (3) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وفيما قامت الأمانة يوم أمس بغسل وتعقيم وتطهير (779) موقعاً، باستخدام (140926) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة (470) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع (7592) طن من النفايات، وإزالة (4253) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9388) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة لاستقبال الشكاوى والملاحظات التي تُعنى بكافة ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات (940)، لمعالجتها، ودعت الأمانة كافة أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة لسلامة الجميع.

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