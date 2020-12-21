تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف بعسير والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور

المناطق - عسير

أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية، عن اكتشاف وضبط مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة.

حيث وُجد بالمصنع عدد من الحاويات المملوءة بالمواد المخمرة.

وقد تم تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.