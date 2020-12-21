احدث الأخبار

السفير آل جابر يلتقي بعدد من السفراء لدى اليمن
أبرز المواد
 ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
منطقة القصيم
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية
منطقة الحدود الشمالية
 لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز
أبرز المواد
 الهلال يستعيد نغمة الانتصارات و يعزز الصدارة بنقاط القادسية
أبرز المواد
 تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف بعسير والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور
منطقة عسير
 أمانة الشرقية تنفذ 927 جولة رقابية وترصد 11 مخالفة للتدابير الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن
الاقتصاد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي
أبرز المواد
 أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر”
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي
منطقة القصيم
السفير آل جابر يلتقي بعدد من السفراء لدى اليمن

السفير آل جابر يلتقي بعدد من السفراء لدى اليمن

أبرز المواد
ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

منطقة القصيم
أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية

منطقة الحدود الشمالية
لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز

لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز

أبرز المواد

الهلال يستعيد نغمة الانتصارات و يعزز الصدارة بنقاط القادسية

الهلال يستعيد نغمة الانتصارات و يعزز الصدارة بنقاط القادسية
http://almnatiq.net/?p=932748
المناطق - واس

كسب فريق الهلال نظيره فريق القادسية، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بالخبر بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
سجل الهلال هدفه الأول عند الدقيقة 14 من ركلة جزاء عن طريق اللاعب غوميز ، فيما سجل الهدف الثاني اللاعب كاريلو عند الدقيقة 22 .
ومع بداية الشوط الثاني للمباراة أضاف سالم الدوسري هدف فريقه الثالث عند الدقيقة 47، بينما سجل هدف القادسية الوحيد لاعبه ستاتلي في الدقيقة 56.
وبهذه النتيجة رفع الهلال نقاطه دوريًا لـ 22 نقطة محتلًا المركز الأول، فيما بقي القادسية على رصيده السابق بـ 13 نقطة في المركز السادس في سُلّم الترتيب .

روابط ذات صلة

السفير آل جابر يلتقي بعدد من السفراء لدى اليمن

السفير آل جابر يلتقي بعدد من السفراء لدى اليمن
لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز

لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*