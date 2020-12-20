احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية
منطقة الحدود الشمالية
 لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز
أبرز المواد
 الهلال يستعيد نغمة الانتصارات و يعزز الصدارة بنقاط القادسية
أبرز المواد
 تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف بعسير والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور
منطقة عسير
 أمانة الشرقية تنفذ 927 جولة رقابية وترصد 11 مخالفة للتدابير الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن
الاقتصاد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي
أبرز المواد
 أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر”
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي
منطقة القصيم
 وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .. طلبة جامعة جازان يواصلون اختباراتهم النهائية
منطقة جازان
 بعد 44 يوما.. النصر يعاود الانتصارات
أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية

منطقة الحدود الشمالية
لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز

لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز

أبرز المواد
الهلال يستعيد نغمة الانتصارات و يعزز الصدارة بنقاط القادسية

الهلال يستعيد نغمة الانتصارات و يعزز الصدارة بنقاط القادسية

أبرز المواد
تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف بعسير والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور

تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف بعسير والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور

منطقة عسير

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية
http://almnatiq.net/?p=932754
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه الاثنينية.
ونوه سموه بالنهج الراسخ لهذه البلاد وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملاً ومنهجًا والسير على هداها، ومن ذلك نشر الوسطية والاعتدال والتسامح.
وأشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى أن الإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة الحكيمة لمواجهة جائحة كورونا كان لها الأثر الملموس بفضل الله في التعامل مع الجائحة، وصولا للانخفاض الملموس في عدد الحالات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين, لافتاً الانتباه إلى أن بشائر انفراج أزمة جائحة كورونا بدأت مع إطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس.
وأهاب بالمواطنين والمواطنات والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية إلى الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن الجهات المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.

روابط ذات صلة

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة

أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة
الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يوجه جامعة الحدود الشمالية بدراسة مشروع نادي ضادُنا الافتراضي للغة العربية

الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يوجه جامعة الحدود الشمالية بدراسة مشروع نادي ضادُنا الافتراضي للغة العربية
رئيس جامعة الحدود الشمالية يصدر عددًا من القرارات الإدارية

رئيس جامعة الحدود الشمالية يصدر عددًا من القرارات الإدارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*