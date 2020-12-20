أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في الإمارة اليوم، القضاة ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية والمواطنين في جلسة سموه الاثنينية.

ونوه سموه بالنهج الراسخ لهذه البلاد وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملاً ومنهجًا والسير على هداها، ومن ذلك نشر الوسطية والاعتدال والتسامح.

وأشار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى أن الإجراءات الاحترازية والخطوات الاستباقية التي اتخذتها القيادة الحكيمة لمواجهة جائحة كورونا كان لها الأثر الملموس بفضل الله في التعامل مع الجائحة، وصولا للانخفاض الملموس في عدد الحالات والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين, لافتاً الانتباه إلى أن بشائر انفراج أزمة جائحة كورونا بدأت مع إطلاق حملة التطعيم ضد الفيروس.

وأهاب بالمواطنين والمواطنات والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية إلى الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن الجهات المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.