احدث الأخبار

ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
منطقة القصيم
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية
منطقة الحدود الشمالية
 لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز
أبرز المواد
 الهلال يستعيد نغمة الانتصارات و يعزز الصدارة بنقاط القادسية
أبرز المواد
 تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف بعسير والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور
منطقة عسير
 أمانة الشرقية تنفذ 927 جولة رقابية وترصد 11 مخالفة للتدابير الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 وزيرة الصناعة والتجارة الأردنية تلتقي بسفير المملكة لدى الأردن
الاقتصاد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المالديف يقدم أوراق اعتماده للرئيس المالديفي
أبرز المواد
 أوروبا تصادق على استخدام لقاح “فايزر”
أبرز المواد
 أرامكو السعودية تجلب خدمات جوجل السحابية إلى المملكة
المنطقة الشرقية
 أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي
منطقة القصيم
 وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية .. طلبة جامعة جازان يواصلون اختباراتهم النهائية
منطقة جازان
ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

منطقة القصيم
أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية

أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية

منطقة الحدود الشمالية
لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز

لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز

أبرز المواد
الهلال يستعيد نغمة الانتصارات و يعزز الصدارة بنقاط القادسية

الهلال يستعيد نغمة الانتصارات و يعزز الصدارة بنقاط القادسية

أبرز المواد

ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
http://almnatiq.net/?p=932757
المناطق / بريدة

احتفت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالقصيم باليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف 18 من ديسمبر من كل عام، ببرامج متنوعة تهدف إلى تعزيز اللغة العربية والنهوض بها ثقافيًا وفكريًا ومعرفيًا، كما سلطت الضوء على الخط العربي تماشيًا مع مبادرة “عام الخط العربي” التي أطلقتها وزارة الثقافة لما للخط العربي من أهمية باعتباره أحد أهم الركائز التي قام عليها الفن الإسلامي.
ويأتي احتفاء الجمعية باليوم العالمي للغة العربية ضمن اهتمامها باللغة العربية باعتبارها واحدة من أهم صور التنوع الثقافي، حيث حرصت الجمعية على إحياء الاحتفال بهذا اليوم من أجل التأكيد على أهمية الاهتمام باللغة العربية وتعليمها ونقلها إلى النشء لكيلا تتعرض إلى الاندثار، والتأكيد على اعتزازنا باللغة الأم لغة الضاد هو مصدر فخر واعتزاز تجسيدًا لمكانتها وتتويجًا لما تحويه من فرادة في معانيها ومفرداتها.
وقدم معلم اللغة العربية الأستاذ أحمد الصقري ندوة عن اللغة العربية وأهميتها وأن الاحتفاء بها مصدر اعتزاز، لافتاً إلى أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية الذي أنشأته وزارة الثقافة يُمثل تجسيداً للاهتمام الذي توليه المملكة للغة القرآن الكريم، ولنشر اللغة العربية وحمايتها وإبراز مكانتها والإسهام في تعزيز دورها إقليميًا وعالميًا، وهذا مما يؤكد ريادة المملكة في خدمة لغة القرآن الكريم.
كما قدم الخطاط محمد المنصور ورشة عمل عن الخط العربي وأهميته وأنواعه وتاريخه مقدماً العديد من النماذج.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي

أمير القصيم يرأس غداً جلستي المنطقة الثالثة والرابعة من الدورة الرابعة للعام المالي الحالي
أمير القصيم يطلق حملة هيئة الأمر بالمعروف التوعوية “الخوراج شرار الخلق”

أمير القصيم يطلق حملة هيئة الأمر بالمعروف التوعوية “الخوراج شرار الخلق”
جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع «هدف» لدعم توظيف خريجي الجامعة

جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع «هدف» لدعم توظيف خريجي الجامعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*