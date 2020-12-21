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محافظ الوجه يزور المطار

محافظ الوجه يزور المطار
http://almnatiq.net/?p=932767
المناطق- تبوك:

قام محافظ الوجه الاستاذ شجاع بن محمد الشريف بزيارة لمطار الوجه، ضمن توجيهات سمو امير المنطقة حفظه الله واطلع خلالها على مرافق المطار وكان في استقباله مدير المطار الاستاذ صلاح بن فالح البلوي ومدراء الجهات الأمنية والتشغيلية العاملة بالمطار وفي بداية الزيارة ألقى البلوي كلمة ترحيبية بمحافظ الوجه والزوار الكرام.

وشملت الزيارة جميع مرافق المطار شملت صالات السفر والصالة الملكية ومحطة خدمات الاطفاء والانقاذ كما استمع لشرح مفصل من رئيس خدمات الاطفاء والانقاذ عن أهمية وامكانيات الاطفاء والانقاذ بالمطار وكذلك استمع لشرح من قبل مدراء الجهات التشغيلية بالمطار.

ثم اطلع سعادة المحافظ على المشاريع القائمة والمنفذة بالمطار وأهمها مشروع تطوير جانب الطيران الذي شمل توسعة المدرج والممر الموازي وانشاء مواقف اضافية للطائرات الذي اثمر عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار.وفي الختام قدم مدير المطار هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وأثنى محافظ الوجه على ماشاهده خلال الزيارة وشدد في كلمته على اهمية المطار والعاملين في اعطاء انطباع مميز عن المحافظة، مثمنًا دور ادارة المطار والادارات العاملة بالمطار ومتمنيًا لهم دوام التقدم والتوفيق.

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