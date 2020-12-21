أهاب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول والبقاء في بطون الاودية مدني جازان يحذر من تقلبات جوية من يوم الثلاثاء حتى الخميس

المناطق - فضة عطيف

مدني جازان : توقعات الأرصاد بتقلبات جوية من يوم الثلاثاء حتى الخميس خلال هذا الاسبوع ويهيب بإتباع ارشادات السلامة ويحذر بعدم المجازفة بقطع مياه السيول والبقاء في بطون الاودية

جازان:فضه عطيف؛

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه جوي من المركز الوطني للأرصاد من إزدياد فرص هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – إبتداء من يوم الثلاثاء الموافق 1442/5/7 هـ وحتى يوم الخميس الموافق 1442/5/9 هـ تتأثر جراءها منطقة جازان ومختلف محافظاتها في كلاً من (جيزان ، فرسان ، ابوعريش ، صبيا ، بيش ، الطوال ، فيفا ، العارضة ، الداير ، هروب ، الحرث ، الدرب ) وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة تؤدي بمشية الله الى هطول أمطار من خفيفة الى متوسطة ، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة وفرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية وخاصة بالمرتفعات الجبلية وجريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، مع الحذر عند القيادة أثناء تشكل تشكيلات من الضباب وتدني مدى الرؤية الافقية وخاصة بالمحافظات الجبلية ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني .

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.