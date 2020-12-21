احدث الأخبار

“الصحة العالمية”: فيروس كورونا المتحوّر أسرع انتشاراً.. ولم يسجل أنه أكثر قسوة أو خطورة عند الإصابة به
أبرز المواد
 الاتحاد والرائد يتعادلان سلبياً في الجولة التاسعة من الدوري
أبرز المواد
 مدني جازان يحذر من تقلبات جوية من يوم الثلاثاء حتى الخميس
منطقة جازان
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح
أبرز المواد
 محافظ الوجه يزور المطار
منطقة تبوك
 الأمير سلطان بن سلمان يفتتح مسجده ويعلن عن إنشاء أول وقف بالمدينة المنورة لخدمة مساجد الطرق
منطقة المدينة المنورة
 السفير آل جابر يلتقي بعدد من السفراء لدى اليمن
أبرز المواد
 ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
منطقة القصيم
 أمير الحدود الشمالية يستقبل مسؤولي المنطقة والمواطنين في جلسة الاثنينية
منطقة الحدود الشمالية
 لأول مرة.. غواصة نووية أمريكية تدخل مضيق هرمز
أبرز المواد
 الهلال يستعيد نغمة الانتصارات و يعزز الصدارة بنقاط القادسية
أبرز المواد
 تنسيق أمني بين هيئة الأمر بالمعروف بعسير والجهات الأمنية يسفر عن ضبط مصنع للخمور
منطقة عسير
“الصحة العالمية”: فيروس كورونا المتحوّر أسرع انتشاراً.. ولم يسجل أنه أكثر قسوة أو خطورة عند الإصابة به

“الصحة العالمية”: فيروس كورونا المتحوّر أسرع انتشاراً.. ولم يسجل أنه أكثر قسوة أو خطورة عند الإصابة به

أبرز المواد
الاتحاد والرائد يتعادلان سلبياً في الجولة التاسعة من الدوري

الاتحاد والرائد يتعادلان سلبياً في الجولة التاسعة من الدوري

أبرز المواد
مدني جازان يحذر من تقلبات جوية من يوم الثلاثاء حتى الخميس

مدني جازان يحذر من تقلبات جوية من يوم الثلاثاء حتى الخميس

منطقة جازان
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

أبرز المواد

“الصحة العالمية”: فيروس كورونا المتحوّر أسرع انتشاراً.. ولم يسجل أنه أكثر قسوة أو خطورة عند الإصابة به

“الصحة العالمية”: فيروس كورونا المتحوّر أسرع انتشاراً.. ولم يسجل أنه أكثر قسوة أو خطورة عند الإصابة به
http://almnatiq.net/?p=932784
المناطق - واس

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس (كوفيد 19) المتحوّر أسرع انتشاراً، ولا أدلة حتي الآن على أنه أكثر قسوة أو خطورة عند الإصابة به.
وأوضحت كبيرة العلماء في المنظمة الدكتورة سمية سواميناتان أن التحوّرات التي طرأت علي الفيروس في المملكة المتحدة وفي جنوب أفريقيا، لا تقلل من فعالية اللقاحات، مشيرة إلى أن اللقاحات تغطي مجموعة من المتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس.
وبيّنت أن فيروس الإنفلونزا يتحور كل عام، وتجري سنويا إعادة النظر في السلالة الطاغية بهدف تهيئة اللقاح للقضاء عليها، لافتة الانتباه إلى أن السبيل الوحيد لمنع تحوّرات أي فيروس، يتمثل في التركيز علي الحد من انتشاره.
من جهتها المديرة التقنية لجائحة كورونا ماريا فان كيركوف أبانت أن الفيروس المتغير موجود في المملكة المتحدة وجنوب افريقيا وأستراليا وهولندا والدانمارك وآيسلندا، فيما تدرس بقية البلدان ما إذا كان الفيروس المتحور وصل إليها، لافتةً النظر إلى أن الشخص المصاب بالفيروس المتحوّر ينقل العدوى إلى 5.1 أشخاص، وفي المقابل تنتقل عدوى الفيروس قبل تحوّره إلى شخص واحد، مشيرةً إلى أن أعراض وآثار الفيروس المتحوّر التي أكدتها الدراسات السريرية حتي الآن، هي ذاتها مع الفيروس قبل التحوّر، منوّهةً بمتابعة المستجدات في الأسابيع القادمة التي ستطلعنا على مزيدٍ من آثار هذا التغير.
وبدوره حذّر مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي من الإهمال أو التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها للوقاية من الفيروس، حتى لا يستشري، لاسيما مع تغيّر طبيعته، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وتوفير التمويل السريع للتوزيع المنصف للقاحات في مختلف أنحاء العالم، للقضاء على هذه الجائحة.

روابط ذات صلة

الاتحاد والرائد يتعادلان سلبياً في الجولة التاسعة من الدوري

الاتحاد والرائد يتعادلان سلبياً في الجولة التاسعة من الدوري
خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح
السفير آل جابر يلتقي بعدد من السفراء لدى اليمن

السفير آل جابر يلتقي بعدد من السفراء لدى اليمن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*