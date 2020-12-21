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“الصحة” : تطبيق إجراءات احترازية مشدًدة في منافذ الدخول للتصدي لفيروس كوفيد المتحوِّر

“الصحة” : تطبيق إجراءات احترازية مشدًدة في منافذ الدخول للتصدي لفيروس كوفيد المتحوِّر

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“الصحة” : تطبيق إجراءات احترازية مشدًدة في منافذ الدخول للتصدي لفيروس كوفيد المتحوِّر

“الصحة” : تطبيق إجراءات احترازية مشدًدة في منافذ الدخول للتصدي لفيروس كوفيد المتحوِّر
http://almnatiq.net/?p=932787
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة عن فحص 34 راكباً وصلوا مساء اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض قادمين من هولندا, وجرى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وأخذ عينات لجميع الركاب في المطار وظهرت نتائجها جميعها سلبية وسيُستكمل العزلُ والفحصُ حتى انقضاء 14 يوماً.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الاستباقية التي تقوم بها الصحة للتصدي ورصد فيروس كوفيد-19 المتحور حتى تكتمل المعلومات الوبائية حيال هذه السلالة من الفيروس.
وأبانت أنها تقوم حالياً بالتواصل مع قائمة القادمين بعد تاريخ 8 / 12 ممن سبق لهم الفحص ونتيجتهم سلبية وعددهم (1131 شخصًا) وطلبت منهم إجراء الفحص والالتزام بالعزل, لافتةً الانتباه إلى أنه جاري العمل على التسلسل الجيني للعينات الإيجابية عن طريق المختبر الصحي الوطني.
ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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