احدث الأخبار

كيف تتقي في الصغر آفة الخرف والزهايمر في الكبر؟
أبرز المواد
 الأسهم الأوروبية تهبط مع تشديد قيود كوفيد-19 في المملكة المتحدة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. بايدن يتلقى لقاح كورونا
أبرز المواد
 بعد 21 سنة.. قوات السودان تدخل آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا
أبرز المواد
 “الصحة” : تطبيق إجراءات احترازية مشدًدة في منافذ الدخول للتصدي لفيروس كوفيد المتحوِّر
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: فيروس كورونا المتحوّر أسرع انتشاراً.. ولم يسجل أنه أكثر قسوة أو خطورة عند الإصابة به
أبرز المواد
 الاتحاد والرائد يتعادلان سلبياً في الجولة التاسعة من الدوري
أبرز المواد
 مدني جازان يحذر من تقلبات جوية من يوم الثلاثاء حتى الخميس
منطقة جازان
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح
أبرز المواد
 محافظ الوجه يزور المطار
منطقة تبوك
 الأمير سلطان بن سلمان يفتتح مسجده ويعلن عن إنشاء أول وقف بالمدينة المنورة لخدمة مساجد الطرق
منطقة المدينة المنورة
 السفير آل جابر يلتقي بعدد من السفراء لدى اليمن
أبرز المواد
كيف تتقي في الصغر آفة الخرف والزهايمر في الكبر؟

كيف تتقي في الصغر آفة الخرف والزهايمر في الكبر؟

أبرز المواد
الأسهم الأوروبية تهبط مع تشديد قيود كوفيد-19 في المملكة المتحدة

الأسهم الأوروبية تهبط مع تشديد قيود كوفيد-19 في المملكة المتحدة

أبرز المواد
الولايات المتحدة.. بايدن يتلقى لقاح كورونا

الولايات المتحدة.. بايدن يتلقى لقاح كورونا

أبرز المواد
بعد 21 سنة.. قوات السودان تدخل آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

بعد 21 سنة.. قوات السودان تدخل آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

أبرز المواد

الولايات المتحدة.. بايدن يتلقى لقاح كورونا

الولايات المتحدة.. بايدن يتلقى لقاح كورونا
http://almnatiq.net/?p=932793
المناطق - وكالات

تلقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتلقى بايدن جرعته الأولى من لقاح كوفيد-19 من شركة “فايزر” خلال بث مباشر في مستشفى في نيوارك بولاية ديلاوير.

وقال بعد تلقيه اللقاح: “نحن ممتنون لإدارة الرئيس دونالد ترامب على اللقاح. وأنا تلقيت اللقاح لأظهر أنه يجب أخذه وحتى أؤكد أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق”.

وأضاف: “أتطلع لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح. نحن لا نزال في بداية الطريق”، داعيا الأمريكيين إلى الاستماع لنصائح الخبراء وارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم السفر إلا في الحالات الضرورية وحثهم على تلقي اللقاح حال توفر الفرصة لذلك.

روابط ذات صلة

كيف تتقي في الصغر آفة الخرف والزهايمر في الكبر؟

كيف تتقي في الصغر آفة الخرف والزهايمر في الكبر؟
الأسهم الأوروبية تهبط مع تشديد قيود كوفيد-19 في المملكة المتحدة

الأسهم الأوروبية تهبط مع تشديد قيود كوفيد-19 في المملكة المتحدة
بعد 21 سنة.. قوات السودان تدخل آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

بعد 21 سنة.. قوات السودان تدخل آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*