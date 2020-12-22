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الرئيس الأمريكي: ولاية أوكلاهوما منطقة مُتضرِّرَة جراء العاصفة الشتوية

الرئيس الأمريكي: ولاية أوكلاهوما منطقة مُتضرِّرَة جراء العاصفة الشتوية
http://almnatiq.net/?p=932801
المناطق - الرياض

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن ولاية أوكلاهوما تُعد منطقة متضررة جراء العاصفة الشتوية من 26 أكتوبر إلى 29 أكتوبر 2020.
وقال البيان الصادر عن البيت الأبيض إن إعلان الرئيس ترامب يتيح تقديم التمويل الفيدرالي على أساس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق التي تضررت من العاصفة الشتوية الشديدة في 12 مقاطعة.
وأوضح البيان أن الإعلان يتيح التمويل الفيدرالي على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية، مشيراً إلى تواصل تقييمات الأضرار في مناطق أخرى.

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