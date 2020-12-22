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إجراءات عراقية أمنية كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية

إجراءات عراقية أمنية كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية
http://almnatiq.net/?p=932802
المناطق - وكالات

أعلنت العراق اليوم اتخاذ إجراءات أمنية وصفت بالكبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية العاملة فيه.
وبينت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان صحفي أن نتائج تلك الإجراءات ستكون ظاهرة للعيان خلال الأيام القليلة المقبلة, موضحةً أن من بينها تفعيل الجهد الاستخباراتي والأمني، واستمرار الضغط على المجاميع المنفلتة التي تستخدم السلاح خارج إطار الدولة وتهدد أمنها وسيادتها.
وشددت قيادة العمليات المشتركة على عدم سماحها بتهديد السلم المجتمعي, أو أن تكون هناك صورة غير صحيحة وسلبية للعراق أمام المجتمع الدولي.

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