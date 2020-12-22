احدث الأخبار

منظمة الصحة تحدد موعد كشف تفاصيل “السلالة المتحورة”
أبرز المواد
 تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليكون 31 ديسمبر الجاري
أبرز المواد
 البلديات: بدء تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي
أبرز المواد
 إجراءات عراقية أمنية كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية
أبرز المواد
 الرئيس الأمريكي: ولاية أوكلاهوما منطقة مُتضرِّرَة جراء العاصفة الشتوية
أبرز المواد
 كيف تتقي في الصغر آفة الخرف والزهايمر في الكبر؟
أبرز المواد
 الأسهم الأوروبية تهبط مع تشديد قيود كوفيد-19 في المملكة المتحدة
أبرز المواد
 الولايات المتحدة.. بايدن يتلقى لقاح كورونا
أبرز المواد
 بعد 21 سنة.. قوات السودان تدخل آخر نقطة حدودية مع إثيوبيا
أبرز المواد
 “الصحة” : تطبيق إجراءات احترازية مشدًدة في منافذ الدخول للتصدي لفيروس كوفيد المتحوِّر
أبرز المواد
 “الصحة العالمية”: فيروس كورونا المتحوّر أسرع انتشاراً.. ولم يسجل أنه أكثر قسوة أو خطورة عند الإصابة به
أبرز المواد
 الاتحاد والرائد يتعادلان سلبياً في الجولة التاسعة من الدوري
أبرز المواد
منظمة الصحة تحدد موعد كشف تفاصيل “السلالة المتحورة”

منظمة الصحة تحدد موعد كشف تفاصيل “السلالة المتحورة”

أبرز المواد
تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليكون 31 ديسمبر الجاري

تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليكون 31 ديسمبر الجاري

أبرز المواد
البلديات: بدء تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي

البلديات: بدء تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي

أبرز المواد
إجراءات عراقية أمنية كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية

إجراءات عراقية أمنية كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية

أبرز المواد

منظمة الصحة تحدد موعد كشف تفاصيل “السلالة المتحورة”

منظمة الصحة تحدد موعد كشف تفاصيل “السلالة المتحورة”
http://almnatiq.net/?p=932812
المناطق - الرياض

قالت منظمة الصحة العالمية، يوم الاثنين، إنها تتوقع الحصول قريبا على مزيد من التفاصيل عن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا، بينما أغلقت دول كثيرة حدودها أمام القادمين من بريطانيا خوفا من انتشار الطفرة.

وأوضح مسؤولون، وهم يشيرون إلى تحليل بريطاني، أنه ليس هناك دليل على أن السلالة المتحورة من الفيروس تزيد خطورة المرض، رغم أنها أسرع انتشارا.

وأوضحت ماريا فان كيرخوف، وهي كبيرة المسؤولين الفنيين في منظمة الصحة العالمية، إن العلماء يبحثون مسألة تصدي الأجسام المضادة في الجسم للفيروس، وإنها تتوقع النتائج في الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال مايك رايان، كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، إن الدول تعمل انطلاقا من “مبدأ احترازي” في رد فعلها على السلالة.

وتزايد القلق العالمي بعدما شددت الحكومة البريطانية، إجراءات الوقائية، ففرضت حجرا هو الأكثر صرامة منذ مارس الماضي، وقال رئيس الوزراء، بوريس جونسون، إنه عندما يغير الفيروس طريقة هجومه، فإن المطلوب من السلطات أيضا أن تحدث تغييرا في طريقة الدفاع.

وفي جنوب إفريقيا أيضا، تم رصد نسخة مماثلة من السلالة البريطانية، وتم العثور عليها لدى 90 في المئة من العينات التي خضعت لتحليل المتواليات الجينية، منذ منتصف نوفمبر الماضي.

ويشعر العلماء بقلق إزاء الطفرة، لكنهم يقولون إنها لم تكن أمرا مفاجئا، بل متوقعا، لاسيما أن الباحثين رصدوا الآلاف من التغييرات المجهرية في الفيروس وهو يجوب العالم بأكمله.

روابط ذات صلة

تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليكون 31 ديسمبر الجاري

تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليكون 31 ديسمبر الجاري
البلديات: بدء تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي

البلديات: بدء تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي
إجراءات عراقية أمنية كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية

إجراءات عراقية أمنية كبيرة لإيقاف الهجمات على المنشآت الحيوية والبعثات الدبلوماسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*