حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بحائل والقصيم والجوف والشرقية

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http://almnatiq.net/?p=932833
المناطق_ الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.

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