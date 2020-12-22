فرض حظر التجول الليلي 3 أسابيع في المغرب

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أعلنت الحكومة المغربية أنها ستفرض حظر التجول ليلا لمدة 3 أسابيع اعتبارا من يوم الأربعاء في إطار جهود مكافحة فايروس كورونا

وقررت الحكومة حظر التنقل الليلي يوميا من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة

كما قررت إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى الساعة الثامنة مساء، وكذلك منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة، والإغلاق الكلي للمطاعم طيلة 3 أسابيع بكل من الدار البيضاء، وأكادير، ومراكش وطنجة، وهي مدن تضررت بشدة من الجائحة