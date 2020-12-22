احدث الأخبار

سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم
أبرز المواد
 فرض حظر التجول الليلي 3 أسابيع في المغرب
أبرز المواد
 وكيل وزارة الصحة: لا أتوقع اللجوء إلى منع التجول بالمملكة بسبب سلالة كورونا الجديدة
أبرز المواد
 حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بحائل والقصيم والجوف والشرقية
أبرز المواد
 “شوكة في الحلق”.. اليونان تحشد ضد مطامع الأتراك في ليبيا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تعتمد قرارا تقدمت به المملكة والإمارات والبحرين ومصر يدعو للاحتفال بـ “اليوم الدولي للأخوة الإنسانية”
أبرز المواد
 سلالة كورونا المتحورة.. هل فات الأوان على الاحتواء؟
أبرز المواد
 أعراض كورونا لا تزال “تطارد” ماكرون
أبرز المواد
 تصريح مفاجئ لميسي يحسم مصيره مع برشلونة
أبرز المواد
 منظمة الصحة تحدد موعد كشف تفاصيل “السلالة المتحورة”
أبرز المواد
 تقديم موعد انتهاء مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ليكون 31 ديسمبر الجاري
أبرز المواد
 البلديات: بدء تطبيق كود البناء السعودي على جميع المباني السكنية بشكل استرشادي
أبرز المواد
سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم

سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم

أبرز المواد
فرض حظر التجول الليلي 3 أسابيع في المغرب

فرض حظر التجول الليلي 3 أسابيع في المغرب

أبرز المواد
وكيل وزارة الصحة: لا أتوقع اللجوء إلى منع التجول بالمملكة بسبب سلالة كورونا الجديدة

وكيل وزارة الصحة: لا أتوقع اللجوء إلى منع التجول بالمملكة بسبب سلالة كورونا الجديدة

أبرز المواد
حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بحائل والقصيم والجوف والشرقية

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بحائل والقصيم والجوف والشرقية

أبرز المواد

سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم

سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم
http://almnatiq.net/?p=932843
المناطق_وكالات

أصدر الأمين العام للشرطة الدولية “الانتربول”، يورجن ستوك، تحذيرا إلى دول العالم، بسبب إمكانية تعرض مخازن لقاح كورونا في الدول، لعملية سطو، وسرقة.

وقال المسئول في شرطة الانتربول الدولي، إنه يتوقع ازدياد جرائم السرقة وعمليات الاقتحام والهجمات على مخازن لقاح كورونا، مع تسليم اللقاحات إلى دول العالم.

وأضاف أنه: “يجب على السلطات الصحية الأوروبية إصدار قرارها بشأن الترخيص لأول لقاح ضد فيروس كورونا”.

وتابع ستوك: “تحاول جماعات إجرامية التسلل إلى سلاسل التوريد أو تعطيلها، مثل الإعلان عن لقاحات مزيفة وإدارتها وبيعها”.

ومن ناحية أخرى، ذكرت دراسة جديدة، اليوم الثلاثاء، أن خُمس سكان كوكب الأرض، لن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، حتى عام 2022.

وقالت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “بي إم جي” إن خمس سكان العالم ربما لن يحصلوا على اللقاح حتى عام 2022، حتى إذا بلغ التصنيع 13 مصنعا، يعملون بالقدرة الإستعابية القصوى للإنتاج.

روابط ذات صلة

فرض حظر التجول الليلي 3 أسابيع في المغرب

فرض حظر التجول الليلي 3 أسابيع في المغرب
وكيل وزارة الصحة: لا أتوقع اللجوء إلى منع التجول بالمملكة بسبب سلالة كورونا الجديدة

وكيل وزارة الصحة: لا أتوقع اللجوء إلى منع التجول بالمملكة بسبب سلالة كورونا الجديدة
حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بحائل والقصيم والجوف والشرقية

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بحائل والقصيم والجوف والشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*