احدث الأخبار

سلطنة عمان: الاشتباه بـ4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة
أبرز المواد
 إصابات كورونا في البرازيل تقترب من ال 7ملايين ونصف
أبرز المواد
 سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم
أبرز المواد
 فرض حظر التجول الليلي 3 أسابيع في المغرب
أبرز المواد
 وكيل وزارة الصحة: لا أتوقع اللجوء إلى منع التجول بالمملكة بسبب سلالة كورونا الجديدة
أبرز المواد
 حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بحائل والقصيم والجوف والشرقية
أبرز المواد
 “شوكة في الحلق”.. اليونان تحشد ضد مطامع الأتراك في ليبيا
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تعتمد قرارا تقدمت به المملكة والإمارات والبحرين ومصر يدعو للاحتفال بـ “اليوم الدولي للأخوة الإنسانية”
أبرز المواد
 سلالة كورونا المتحورة.. هل فات الأوان على الاحتواء؟
أبرز المواد
 أعراض كورونا لا تزال “تطارد” ماكرون
أبرز المواد
 تصريح مفاجئ لميسي يحسم مصيره مع برشلونة
أبرز المواد
 منظمة الصحة تحدد موعد كشف تفاصيل “السلالة المتحورة”
أبرز المواد
سلطنة عمان: الاشتباه بـ4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

سلطنة عمان: الاشتباه بـ4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

أبرز المواد
إصابات كورونا في البرازيل تقترب من ال 7ملايين ونصف

إصابات كورونا في البرازيل تقترب من ال 7ملايين ونصف

أبرز المواد
سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم

سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم

أبرز المواد
فرض حظر التجول الليلي 3 أسابيع في المغرب

فرض حظر التجول الليلي 3 أسابيع في المغرب

أبرز المواد

سلطنة عمان: الاشتباه بـ4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

سلطنة عمان: الاشتباه بـ4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة
http://almnatiq.net/?p=932849
المناطق_وكالات

كشف وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي إجراء دراسة للتأكد من 4 حالات قد تكون مصابة بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا، جميعها قادمة من بريطانيا.

وقال السعيدي في لقاء تلفزيوني إن «دراسة الخارطة الجينية للفايروس مستمرة وسيتم الإعلان عنها»، مشيرا إلى «وجود 4 حالات يشتبه في إصابتها بالسلالة الجديدة من الفايروس لمواطنين قدموا من بريطانيا».

وأشار إلى أن «الفايروسات بشكل عام، وفايروس كورونا بشكل خاص، سريعة التحور ومنذ معرفة الخريطة الجينية لهذا الفايروس أصبح له أكثر من 4 آلاف تحور».

وأوضح أنه «لا توجد أي دلائل على أن السلالة الجديدة أكثر شراسة وخطورة من الفايروس الأم، وأن اللقاحات المتوفرة حاليا ستكون لها ذات الاستجابة».

وذكر السعيدي أن «السلطنة ستستقبل 15600 جرعة من لقاح كورونا يوم الخميس المقبل على أن تصل نحو 28 ألف جرعة بحلول شهر يناير».

وشدد على أنه «لا توجد أي مؤشرات أو حاجة لإغلاق أي جزء من السلطنة وأن الترصد الوبائي قائم بدوره، وإذا ما قررت اللجنة العليا أن يكون هناك إغلاق مستقبلي في السلطنة سيكون في أماكن محدودة».

روابط ذات صلة

إصابات كورونا في البرازيل تقترب من ال 7ملايين ونصف

إصابات كورونا في البرازيل تقترب من ال 7ملايين ونصف
سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم

سرقة لقاح كورونا.. الإنتربول يحذر من خطر يهدد العالم
فرض حظر التجول الليلي 3 أسابيع في المغرب

فرض حظر التجول الليلي 3 أسابيع في المغرب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*