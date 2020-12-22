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بموافقة الكونجرس: أمريكا ترصد 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا

بموافقة الكونجرس: أمريكا ترصد 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا
http://almnatiq.net/?p=932852
المناطق_وكالات

وافق الكونجرس الأمريكي على حزمة مساعدات بقيمة 892 مليار دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ليلقي شريان حياة على اقتصاد البلاد المتضرر من الوباء، مع الحفاظ على تمويل الحكومة الاتحادية لعام آخر.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس دونالد ترامب قريبا على مشروع قانون حزمة المساعدات ليصبح قانونا.

وبعد أيام من المفاوضات الشاقة عمل كل من المجلسين التشريعيين لإقرار مشروع القانون الضخم إذ وافق عليه مجلس النواب أولا وتبعه مجلس الشيوخ بعد عدة ساعات بموافقة الحزبين.

ويشمل مشروع قانون الإغاثة من الفيروس تقديم 600 دولار لمعظم الأمريكيين بالإضافة إلى مدفوعات إضافية لملايين الأشخاص الذين فقدوا عملهم أثناء الجائحة فضلا عن بعض المزايا التي من المقرر أن تنتهي يوم السبت.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وهي من الحزب الديمقراطي إنها أيدت مشروع قانون الإغاثة من الفيروس رغم أنه لا يتضمن المساعدة المباشرة لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي سعى الديمقراطيون للحصول عليها.

موضحة أنهم سيحاولون ذلك مرة أخرى العام المقبل بعد تولي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن منصبه.

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