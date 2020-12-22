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5 أسباب تجعل من الصباح أفضل الأوقات لممارسة الرياضة

5 أسباب تجعل من الصباح أفضل الأوقات لممارسة الرياضة
http://almnatiq.net/?p=932855
المناطق_وكالات

ينصح كثير من الأطباء ومدربي اللياقة البدنية بالمواظبة على أداء تمارين الصباح، ويتساءل البعض.. لماذا الصباح؟

هذه الفوائد الخمس التالية لممارسة التمارين الرياضية الصباحية بدلاً من المساء تجيب باختصار عن هذا التساؤل:

١- ممارسة التمارين الرياضية في الصباح يجعلك أكثر التزاماً وأكثر قدرة على المواظبة عليها مقارنة بممارستها في المساء. ففي الصباح تقل الأعذار التي قد تمنعك من أداء التمارين، بينما تزداد في فترة المساء.

٢- التمارين الصباحية، تساهم بشكل كبير في جعل يومك يمر بشكل أفضل وأكثر انتظاماً، فهي تعمل على تنظيم الساعة البيولوجية للجسم، وتحفيزه على إفراز هرمون الإندروفين الذي يعمل على تحسين المزاج وتخفيف الضغط والتوتر.

٣- إذا كنت تمارس التمارين الرياضية من أجل إنقاص الوزن والحفاظ على الشكل المثالي لجسمك، فإن الصباح هو الوقت الأمثل لذلك. فممارسة التمارين في الصباح يساعد في حرق الدهون والسعرات الحرارية بشكل أسرع كما أنه يخفض إحساسك الزائد بالجوع خلال اليوم.

٤- ربما تعلم أيضاً أن ممارسة الرياضة بشكل عام تساعد في زيادة النشاط الذهني والقدرة على الحفظ والتركيز، وهذا السبب الذي يجعل من الأفضل ممارسة التمارين الرياضية صباحاً قبل الذهاب للعمل بدلاً من ممارستها في المساء.

٥- بالطبع ممارسة الرياضة في أي وقت له فوائد عديدة لصحتك، ولكن ممارستها في فترة الصباح تمكّن الجسم من الوصول لأقصى استفادة ممكنة. فالرياضة الصباحية تعمل على تنظيم ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

ابدأ من الآن، واحصل على جسم صحي وأكثر رشاقة وعضلات مثالية بممارسة التمارين الرياضية في فترة الصباح.

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