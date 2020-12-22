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“الدفاع المدني” يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء

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“الدفاع المدني” يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء

“الدفاع المدني” يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء
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حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من الأخطار المصاحبة لوسائل التدفئة مثل الحطب والفحم والكيروسين والدفايات الزيتية ودفايات الغاز وأهمية الحرص على التقيّد بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة بشأنها.

وأوضحت أن من أبرز مخاطر فصل الشتاء تتمثل في استخدام الفحم والحطب للتدفئة في الأماكن المغلقة التي ينجم عنها انبعاث غاز أول أكسيد الكربون الذي يؤدي استنشاقه خلال فترة وجيزة إلى إمكانية حدوث الوفاة – لا قدر الله -, و عند استخدام الحطب يجب إشعال النار في موقع جيده للتهوية مع ضرورة تهوية المكان لمنع تشبع الموقع بالغازات السامة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى استخدام وسائل التدفئة الحديثة المطابقة للمواصفات وضرورة إتباع إرشادات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي, متمنين السلامة للجميع.

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