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خبراء بريطانيون: فيروس كورونا المتحور يُهدد الأطفال بشكل أكبر من البالغين

خبراء بريطانيون: فيروس كورونا المتحور يُهدد الأطفال بشكل أكبر من البالغين
http://almnatiq.net/?p=932871
المناطق_وكالات

حذر علماء من أن سلالة كورونا المتحورة، التي تنتشر بسرعة في بريطانيا حالياً، قد تصيب الأطفال مثل الكبار، خلافا للسلالات السابقة من الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال بيتر هوربي، وهو أستاذ للأمراض المعدية الناشئة في جامعة أكسفورد، ويرأس المجموعة الاستشارية: “لدينا الآن ثقة كبيرة في أن هذه السلالة لديها بالفعل صفة انتقال أكبر مقارنة بالسلالات الأخرى من الفيروس في المملكة المتحدة” ، بحسب سكاي نيوز .

من جهة أخرى قال نيل فرجسون، أستاذ وعالم الأوبئة والأمراض المعدية في لندن إمبريال كوليدج، وعضو المجموعة الاستشارية: “هناك إشارة إلى أن لديها ميلا أعلى لإصابة الأطفال”.

وأضاف: “لم نثبت أي نوع من السببية بخصوص ذلك، لكن يمكننا رؤية ذلك في البيانات. لا نزال بحاجة إلى جمع مزيد من البيانات لنرى كيف تتصرف”.

وقالت ويندي باركلي، وهي أستاذة أخرى في المجموعة الاستشارية ومتخصصة في علم الفيروسات في لندن إمبريال كوليدج، إن من بين الطفرات في السلالة الجديدة تغيرات في طريقة دخولها الخلايا البشرية التي قد تعني “أن الأطفال، ربما قد يكونوا معرضين كذلك للإصابة بهذا الفيروس مثل البالغين”.

ومضت تقول: “بالتالي، من المتوقع أن نرى إصابة عدد أكبر من الأطفال”.

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