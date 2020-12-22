أسعار النفط تواصل التراجع .. و”برنت” عند 50.05 دولار للبرميل

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تراجعت أسعار النفط اليوم، الثلاثاء، في ظل مراقبة المستثمرون الأوضاع المتعلقة بـ”كورونا” خاصة عقب اكتشاف بريطانيا سلالة جديدة من الفيروس.

وتراجع سعر الخام بأكثر من 2.5% عند تسوية تعاملات الإثنين، عقب قيام عدد من الدول الأوروبية والآسيوية لتعليق السفر مع بريطانيا حتى تتضح طبيعة هذه السلالة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 1.7% إلى 50.05 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما هبطت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير بنحو 2.8% عند 47.74 دولار للبرميل.

وصرح رئيس استراتيجية السوق لدى “أكسي” “ستيفن إينيس” بأن سوق النفط يواجه مبالغة في الشراء، لذلك فإن الحركة البيعية كانت حتمية.

وأوضح أن المخاطر الهبوطية أكبر من الجانب الصعودي وسيستمر الوضع على هذا النحو حتى يتضح كيف سيتفاعل السياسيون مع الوضع في العام المقبل، بحسب وكالة “رويترز”.