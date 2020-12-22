احدث الأخبار

تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري
أبرز المواد
 قنصلية المملكة بلوس أنجلوس تعلن إغلاق أبوابها بداية من الخميس حتى هذا الموعد
أبرز المواد
 انفجار قنبلة في كابول أودت بحياة 5 أشخاص
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 في السعودية عند 197.91 ريال
أبرز المواد
 8 علامات على الأقل.. تعرّف على مواصفات كلمة المرور القوية
أبرز المواد
 متحدث «الصحة»: جميع من أخذوا لقاح «كورونا» يتمتعون بصحة وعافية ولم تظهر أي أعراض غير متوقعة عليهم
أبرز المواد
 “قرقاش”: الإعلام القطري يقوِّض أي محاولات لحل الأزمة الخليجية
أبرز المواد
 أسعار النفط تواصل التراجع .. و”برنت” عند 50.05 دولار للبرميل
أبرز المواد
 الكونغرس الأميركي يقر قانون الحصانة السيادية للسودان
أبرز المواد
 خبراء بريطانيون: فيروس كورونا المتحور يُهدد الأطفال بشكل أكبر من البالغين
أبرز المواد
 “الدفاع المدني” يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء
أبرز المواد
 أنقرة تستعجل علاقات كاملة.. وعودة سفارتها لإسرائيل
أبرز المواد
تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري

تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري

أبرز المواد
قنصلية المملكة بلوس أنجلوس تعلن إغلاق أبوابها بداية من الخميس حتى هذا الموعد

قنصلية المملكة بلوس أنجلوس تعلن إغلاق أبوابها بداية من الخميس حتى هذا الموعد

أبرز المواد
انفجار قنبلة في كابول أودت بحياة 5 أشخاص

انفجار قنبلة في كابول أودت بحياة 5 أشخاص

أبرز المواد
تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 في السعودية عند 197.91 ريال

تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 في السعودية عند 197.91 ريال

أبرز المواد

8 علامات على الأقل.. تعرّف على مواصفات كلمة المرور القوية

8 علامات على الأقل.. تعرّف على مواصفات كلمة المرور القوية
http://almnatiq.net/?p=932886
المناطق_وكالات

شدد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بألمانيا على ضرورة استخدام كلمات مرور قوية للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من الوقوع في أيدي قراصنة الإنترنت.

وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي الابتعاد عن كلمات المرور الضعيفة مثل “123456789” و “hello123” و “iloveyou”.

8 علامات على الأقل

وعن مواصفات كلمة المرور القوية أوضح الخبراء أنه ينبغي أن تتألف كلمة المرور من 8 علامات على الأقل، مع مراعاة أن تشتمل على حروف كبيرة وصغيرة وأعداد وعلامات خاصة.

ولمزيد من الأمان يمكن ابتكار كلمة مرور أكثر صعوبة بحيث تتألف من الحروف الأولى لكلمات جملة معينة مثل “ilfSrM&t” وهي اختصار لجملة “I love football, Swimming, Tennis, reading, Music & Travelling “

ميزة المصادقة

وينبغي أيضاً تعيين كلمة مرور خاصة بكل خدمة إنترنت على حدة، ومن الأفضل أيضاً استخدام ميزة المصادقة ثنائية العوامل في حال توفرها.

برامج إدارة كلمات المرور

ولتذكر كلمات المرور لخدمات الإنترنت المختلفة بصورة أسهل، يمكن استخدام برامج إدارة كلمات المرور مثل برنامج Keepass مفتوح المصدر.

وبرامج إدارة كلمات المرور هي برامج للاحتفاظ بكلمات المرور الكثيرة والمعقدة بشكل مشفر، وهنا لا يتعين على المستخدم سوى تذكر كلمة مرور رئيسية واحدة لفك تشفير البرنامج. وتتوفر برامج إدارة كلمات المرور أيضاً كتطبيقات للهواف الذكية.

روابط ذات صلة

تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري

تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري
قنصلية المملكة بلوس أنجلوس تعلن إغلاق أبوابها بداية من الخميس حتى هذا الموعد

قنصلية المملكة بلوس أنجلوس تعلن إغلاق أبوابها بداية من الخميس حتى هذا الموعد
انفجار قنبلة في كابول أودت بحياة 5 أشخاص

انفجار قنبلة في كابول أودت بحياة 5 أشخاص

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*