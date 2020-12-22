8 علامات على الأقل.. تعرّف على مواصفات كلمة المرور القوية

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شدد المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات بألمانيا على ضرورة استخدام كلمات مرور قوية للحفاظ على الخصوصية وحماية البيانات الشخصية من الوقوع في أيدي قراصنة الإنترنت.

وأوضح الخبراء الألمان أنه ينبغي الابتعاد عن كلمات المرور الضعيفة مثل “123456789” و “hello123” و “iloveyou”.

8 علامات على الأقل

وعن مواصفات كلمة المرور القوية أوضح الخبراء أنه ينبغي أن تتألف كلمة المرور من 8 علامات على الأقل، مع مراعاة أن تشتمل على حروف كبيرة وصغيرة وأعداد وعلامات خاصة.

ولمزيد من الأمان يمكن ابتكار كلمة مرور أكثر صعوبة بحيث تتألف من الحروف الأولى لكلمات جملة معينة مثل “ilfSrM&t” وهي اختصار لجملة “I love football, Swimming, Tennis, reading, Music & Travelling “

ميزة المصادقة

وينبغي أيضاً تعيين كلمة مرور خاصة بكل خدمة إنترنت على حدة، ومن الأفضل أيضاً استخدام ميزة المصادقة ثنائية العوامل في حال توفرها.

برامج إدارة كلمات المرور

ولتذكر كلمات المرور لخدمات الإنترنت المختلفة بصورة أسهل، يمكن استخدام برامج إدارة كلمات المرور مثل برنامج Keepass مفتوح المصدر.

وبرامج إدارة كلمات المرور هي برامج للاحتفاظ بكلمات المرور الكثيرة والمعقدة بشكل مشفر، وهنا لا يتعين على المستخدم سوى تذكر كلمة مرور رئيسية واحدة لفك تشفير البرنامج. وتتوفر برامج إدارة كلمات المرور أيضاً كتطبيقات للهواف الذكية.