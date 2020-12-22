تراجع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 في السعودية عند 197.91 ريال

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تراجعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، في السعودية مستهل التعاملات، متأثرة بتراجع المعدن النفيس عالميا.

ووصل سعر الجرام عيار 24 إلى 226.18 ريال (60.31 دولار)، بينما سجل عيار 22 نحو 207.33 (55.29 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 197.91 ريال (52.78)، بينما سجل عيار 18 نحو 169.64 ريال (45.24 دولار).

كما سجل سعر الجرام الذهب عيار 14 نحو 131.94 ريال (35.18 دولار)،وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) نحو 1,583.27 ريال (422.20 دولار).

وعالميا، هبط الذهب في المعاملات الفورية الإثنين 0.3% إلى 1874.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت جرينتش.