تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري

تعامل بنجاح فريق طبي في مستشفى القويعية العام مع حالة مصاب في حادث مروري تسبب له في كسور متعددة معقدة “كسور في الساق اليمنى ، والحوض الأيمن ” الجوف الحقي الأيمن ” .

حيث تم اجراء عمل عملية لتثبيت الكسور ، وكذلك تثبيت كسر الحوض الأيمن ، بشريحة إعادة بناء مفصل الحقي المفصلي الأيمن ، مع إعادة بناء محفظة المفصل ، وقد تماثل المصاب للشفاء ولله الحمد وتحسنت حالته.