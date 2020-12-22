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تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري

تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري
http://almnatiq.net/?p=932898

تعامل بنجاح فريق طبي في مستشفى القويعية العام مع حالة مصاب في حادث مروري تسبب له في كسور متعددة معقدة “كسور في الساق اليمنى ، والحوض الأيمن ” الجوف الحقي الأيمن ” .
حيث تم اجراء عمل عملية لتثبيت الكسور ، وكذلك تثبيت كسر الحوض الأيمن ، بشريحة إعادة بناء مفصل الحقي المفصلي الأيمن ، مع إعادة بناء محفظة المفصل ، وقد تماثل المصاب للشفاء ولله الحمد وتحسنت حالته.

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