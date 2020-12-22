أمير تبوك يستقل أبناء الشيخ سليمان بن مظهر البلوي -رحمة الله

المناطق- تبوك- فايز السميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في القصر الحكومي بتبوك امس أبناء الشيخ سليمان بن سلطان بن مظهر البلوي – رحمه الله – يتقدمهم أبن الفقيد الشيخ سلطان بن سليمان بن مظهر شيخ عشيرة السالم السحمة من قبيلة بلي .وقدم الشيخ سلطان بن مظهر واشقائه شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة تبوك على مواساته وتعزيته في فقيدهم .مقدرين وقفة سموه الأبوية الحانية في مصابهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم مؤكدين بأن هذا ليس بمستغرب على سموه فهو دائم مع جميع أبناء المنطقة في السراء والضراء سائلين المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء ودعا سموه المولى القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته .