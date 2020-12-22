جولات بلدية أملج تغلق 17 محلاً خاضعاً للصحة العامة

المناطق- أملج- فايز السميري:

أغلقت بلدية محافظة أملج خلال جولاتها الرقابية التي نفذتها على مدى أسبوع , 17 محلاً خاضعاً للصحة العامة بالمحافظة والمراكز التابعة عليها، وذلك ضمن جهود البلدية في مراقبة ومتابعة الأنشطة المختلفة خاصة الخاضعة للصحة العامة.وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عوده بن خلف العنزي ، أن البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة تقوم خلال جولاتها بالتأكد من توفر جميع الاشتراطات الصحية والتصاريح النظامية لأنشطتها، مفيدًا أنه تم ضبط العديد من المخالفات, أغلق على إثرها 17 محلاً مخالفاً, شملت بوفيهات ومطاعم ومحلات بيع مواد غذائية, وصودرت 30 كجم من المواد منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بينما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين.من جهته أكد مدير قسم صحة البيئة رامي أحمد الجود أن البلدية حريصة على تكثيف الجولات الرقابية المفاجئة , إضافة إلى الجولات اليومية الاعتيادية، لمتابعة مختلف الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، مشدداً على دور المواطن والمقيم في التعاون مع جهود البلدية والإبلاغ عن المخالفات التي قد تحصل من خلال الاتصال بالرقم 940 وحساب البلدية بتويتر @bumluj.