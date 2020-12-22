احدث الأخبار

“لجين” الأولى بجائزة مكتب التربية لدول الخليج
أبرز المواد
 أمانة الشرقية وهيئة التراث تناقشان برامج ومشاريع الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المواقع التراثية
أبرز المواد
 جولات بلدية أملج تغلق 17 محلاً خاضعاً للصحة العامة
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تُطلق استراتيجية جديدة لتطوير وتعزيز أدائها وتنمية مواردها
المنطقة الشرقية
 أمير تبوك يستقل أبناء الشيخ سليمان بن مظهر البلوي -رحمة الله –
أبرز المواد
 أمير القصيم : علينا تبيان التحذير من خوارج هذا العصر
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
أبرز المواد
 ناشرو الإشاعات عبر مواقع التواصل.. أشد خطراً من “فيروس كورونا”
أبرز المواد
 سلطان بن سلمان يفتتح مسجده ويعلن أول وقف بالمدينة لخدمة مساجد الطرق
أبرز المواد
 تنفيذ حكم الشرع بحق مواطن قتل والده بعدة طعنات وهو نائم
أبرز المواد
 في 12 منطقة.. ضبط 61 شاحنة محمّلة بالحطب المحلي معدة للبيع
أبرز المواد
 تدخل طبي ناجح في مستشفى القويعية مع حالة مصاب في حادث مروري
أبرز المواد
“لجين” الأولى بجائزة مكتب التربية لدول الخليج

“لجين” الأولى بجائزة مكتب التربية لدول الخليج

أبرز المواد
أمانة الشرقية وهيئة التراث تناقشان برامج ومشاريع الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المواقع التراثية

أمانة الشرقية وهيئة التراث تناقشان برامج ومشاريع الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المواقع التراثية

أبرز المواد
جولات بلدية أملج تغلق 17 محلاً خاضعاً للصحة العامة

جولات بلدية أملج تغلق 17 محلاً خاضعاً للصحة العامة

أبرز المواد
غرفة الشرقية تُطلق استراتيجية جديدة لتطوير وتعزيز أدائها وتنمية مواردها

غرفة الشرقية تُطلق استراتيجية جديدة لتطوير وتعزيز أدائها وتنمية مواردها

المنطقة الشرقية

أمانة الشرقية وهيئة التراث تناقشان برامج ومشاريع الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المواقع التراثية

أمانة الشرقية وهيئة التراث تناقشان برامج ومشاريع الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المواقع التراثية
http://almnatiq.net/?p=932928
المناطق_الدمام

عقد معالي أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الثلاثاء 7/5/1442هـ، اجتماعا مع الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر الحربش، وذلك بمقر الأمانة.

ويهدف الاجتماع لتعزيز التعاون المشترك بين هيئة التراث وأمانة المنطقة الشرقية؛ للحفاظ على المواقع التراثية والأثرية بالمنطقة، ومناقشة برامج ومشاريع أمانة المنطقة الشرقية المشتركة مع هيئة التراث، في مجال الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المواقع الأثرية.

وأكّد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، خلال الاجتماع أهمية المشاريع التراثية القائمة وتحديداً ما تم إنجازها، مشددا على أهمية إنهاء الخريطة التراثية للمنطقة؛ لبدء العمل بها، لافتا الى أن المنطقة الشرقية تزخر بالعديد من المواقع التراثية المميزة، والتي يمكن من خلالها تفعيل الأنشطة والبرامج التي تمثل المنطقة وهويتها العمرانية؛ لتصبح مدن مثالية، ويتم ذلك من خلال توجيه التنمية العمرانية وتقديم الخدمات البلدية بمنهجية ومهنية عالية بمشاركة أفراد المجتمع والقطاع الخاص.

كما أبان معاليه خلال الاجتماع عن برامج ومشاريع الأمانة في مجال الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المواقع التراثية وأهمها نمو وتطور العمران في حاضرة الدمام بما يتوافق مع المحافظة على التراث العمراني والهوية العمرانية، مشيرا الى أن المنطقة الشرقية هي أكبر مناطق المملكة مساحة، وتعد المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني من أهم الركائز التي يمكن دراستها لكي نستطيع أن نفهم العلاقة الهامة بين المجتمع والبيئة المحيطة به على مر العصور، كما أنها تعتبر مصدر دخل اقتصادي على المستوى العالمي، مشيرا معاليه الى أن المنطقة الشرقية تحتوي على 124 موقع للتراث العمراني، 56 منها قابلة للاستثمار، ضمن نطاقات الأمانات بالمنطقة الشرقية.

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش بأهمية التعاون بين الهيئة وأمانة الشرقية، وخاصة فيما يتعلق بالمواقع التراثية، وكذلك الشراكة والأعمال المشتركة فيما بين الطرفين، وتوزيع المهام المُدرجة ضمن خطة التطوير.

عقِب ذلك استعرض مدير عام فرع وزارة السياحة بالمنطقة الشرقية المهندس عبد اللطيف البنيان أبرز مشاريع هيئة التراث المنجزة والمستقبلية بالمنطقة الشرقية، وأشار المهندس البنيان إلى أن الهيئة تحرص ومن ضمن اختصاصها مسؤولية دعم جهود تنمية التراث الوطني، ورفع مستوى الاهتمام والوعي به، وحمايته من الإندثار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى التراثي، منوّهاً بدوره إلى أن المنطقة الشرقية تزخر بالعديد من المواقع التراثية القديمة والتي نعمل الآن على حصرها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

بعدها استعرضت أمانة المنطقة الشرقية أبرز برامجها ومشاريعها في مجال العناية بالتراث العمراني والحفاظ عليه وتطوير المواقع التراثية، كما استعرض ايضا تجاربها في تطوير بعض المناطق مع المحافظة على هوية التراث العمراني كمنطقة وسط الدمام، قدمها المهندس محمد آشي مدير مركز التراث العمراني بالأمانة، وكذلك خطط الأمانة المستقبلية في مجال الحفاظ على التراث والمواقع الأثرية.

حضر الاجتماع وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ورئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، ورئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبد الله بن سند الشمري، وكذلك رئيس قسم العناية بالتراث الوطني بالمنطقة الشرقية، الأستاذ إبراهيم مشبي، ومدير مركز التراث العمراني بالمنطقة الشرقية المهندس خالد الجولحي، ومدير إدارة المواقع الأثرية بالمنطقة الشرقية الأستاذ نزار آل عبد الجبار، ومدير إدارة التراث اللامادي المهندس نادر السياسب، ومدير مكتب الرئيس التنفيذي الأستاذ عبد المجيد الماضي.

روابط ذات صلة

“لجين” الأولى بجائزة مكتب التربية لدول الخليج

“لجين” الأولى بجائزة مكتب التربية لدول الخليج
جولات بلدية أملج تغلق 17 محلاً خاضعاً للصحة العامة

جولات بلدية أملج تغلق 17 محلاً خاضعاً للصحة العامة
غرفة الشرقية تُطلق استراتيجية جديدة لتطوير وتعزيز أدائها وتنمية مواردها

غرفة الشرقية تُطلق استراتيجية جديدة لتطوير وتعزيز أدائها وتنمية مواردها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*