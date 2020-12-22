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“لجين” الأولى بجائزة مكتب التربية لدول الخليج

“لجين” الأولى بجائزة مكتب التربية لدول الخليج
http://almnatiq.net/?p=932934
المناطق / بريدة

أضافت الطالبة لجين محمد جاسم الحربي، منجزًا وطنيًا جديدًا بتحقيقها للمركز الأول بالمرحلة المتوسطة، بجائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للتفوق الدراسي بدورتها الثالثة عشر، للعام الدراسي 1441/1442هـ والتي نظمها مكتب التربية العربي ووزارة التربية بدولة الكويت.
وحصلت الطالبة لجين بمجمع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها للموهوبات، في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، على هذه الجائزة التي تسعى إلى تعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء الشبابي الخليجي والتواصل فيما بينهم. وتهدف الجائزة إلى تحقيق توجيهات ورؤى وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بالمكتب في مجال العناية بالموهوبين وبالمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات .
المدير العام للتعليم محمد الفريح، هنأ الطالبة لجين الحربي بهذا الفوز المميز وتمثيلها المشرف للوطن ،مبيناً أن هذا الفوز نتاج لاستثمار حكومتنا الرشيدة في أبنائها ودعمها المنقطع النظير لقطاع التعليم إيماناً منها بأهمية الإنسان وتعليمه وتنمية مهاراته وقدراته ؛ للإسهام في نهضة وطنه ونمائه، مشيراً إلى أن الإدارة العامة تحرص على تقديم البرامج التدريبية والإثرائية للطلبة لرفع مستواهم العلمي بهدف بناء جيل ينافس عالمياً ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030 ،مقدماً شكره لإدارة الإرشاد الطلابي “بنات” وأسرة الطالبة ومدرستها على دعمهم وجهودهم المبذولة .

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