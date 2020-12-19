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أمير نجران يشيد بمستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية

أمير نجران يشيد بمستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية

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أمير نجران يشيد بمستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية

أمير نجران يشيد بمستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية
http://almnatiq.net/?p=932945
المناطق - واس

أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بمستوى التنسيق القائم بين الجهات الرسمية في المنطقة والعمل التكاملي الذي يختصر الكثير من الوقت والجهد سعياً إلى الوصول للأهداف.
جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد ومعالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح السبيعي ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد محمد القرني ومدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة سعيد آل جبار.
ونوه سموه بالمبادرات والاتفاقيات والشراكات ومجالات التدريب التي تتم بين العديد من الجهات وتهدف في مجملها إلى تقديم خدمات تعليمية وتدريبية وثقافية وتقنية تسهم في الارتقاء بالأعمال.

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