احدث الأخبار

أمير منطقة مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية .. غدا
منطقة مكة المكرمة
 “هيئة الاتصالات” تطلق إصدارًا محدثًا للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة مكة يدشن الحملة التوعوية “الخوارج شرار الخلق”
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق
منطقة القصيم
 تدشين «الرصد الآلي» للمركبات المرورية المتحركة في الخرج
منطقة الرياض
 أمير نجران يشيد بمستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية
منطقة نجران
 المركز الوطني للأرصاد: موجة باردة تؤثر في بعض مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد المقبل
أبرز المواد
 خلال أسبوع .. 17874 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
أبرز المواد
 “لجين” الأولى بجائزة مكتب التربية لدول الخليج
أبرز المواد
 أمانة الشرقية وهيئة التراث تناقشان برامج ومشاريع الحفاظ على التراث العمراني وتطوير المواقع التراثية
أبرز المواد
 جولات بلدية أملج تغلق 17 محلاً خاضعاً للصحة العامة
أبرز المواد
أمير منطقة مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية .. غدا

أمير منطقة مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية .. غدا

منطقة مكة المكرمة
“هيئة الاتصالات” تطلق إصدارًا محدثًا للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية

“هيئة الاتصالات” تطلق إصدارًا محدثًا للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية

أبرز المواد
أمير مكة يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً

أمير مكة يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً

منطقة مكة المكرمة
أمير منطقة مكة يدشن الحملة التوعوية “الخوارج شرار الخلق”

أمير منطقة مكة يدشن الحملة التوعوية “الخوارج شرار الخلق”

منطقة مكة المكرمة

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق

أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق
http://almnatiq.net/?p=932951
المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق المهندس أحمد بن محمد العيسى ، وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية.


واستمع سموه لشرحٍ موجز من قبل العيسى عن الجهود والأهداف في عمل الجمعية وتقديم خدماتها النبيلة في العناية والمتابعة والاهتمام بمساجد والمصليات التي على طرق المنطقة ، كاشفاً أن المساجد التي على الطرق تستقبل أكثر من 2000 مصلي يومياً في الأيام العادية وفي المواسم تستقبل أكثر من 9000 مصلي ، متحدثاً عن مبادرة الجمعية من خلال إنشاء برج القصيم الوقفي لمساجد الطرق الذي يعد كأول مشروع وقفي لمساجد الطرق بتكلفة تقديرية تصل ل20 مليون ريال ، معبراً عن شكر وتقدير المجلس ولجانه الاستشارية في المناطق، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعية، على جهوده في تمكينها ودعم أعمالها التي أسهمت في خدمة مساجد الطرق بشكل عام، وهيأت الكثير من الدعم والمساندة لمبادرات ومشاريع الجمعية بشكل خاص، بما مكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها الخيرة.

روابط ذات صلة

“لجين” الأولى بجائزة مكتب التربية لدول الخليج

“لجين” الأولى بجائزة مكتب التربية لدول الخليج
أمير القصيم : علينا تبيان التحذير من خوارج هذا العصر

أمير القصيم : علينا تبيان التحذير من خوارج هذا العصر
ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

ثقافة وفنون القصيم تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*