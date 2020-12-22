أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق

المناطق - بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق المهندس أحمد بن محمد العيسى ، وأعضاء مجلس الإدارة بالجمعية.



واستمع سموه لشرحٍ موجز من قبل العيسى عن الجهود والأهداف في عمل الجمعية وتقديم خدماتها النبيلة في العناية والمتابعة والاهتمام بمساجد والمصليات التي على طرق المنطقة ، كاشفاً أن المساجد التي على الطرق تستقبل أكثر من 2000 مصلي يومياً في الأيام العادية وفي المواسم تستقبل أكثر من 9000 مصلي ، متحدثاً عن مبادرة الجمعية من خلال إنشاء برج القصيم الوقفي لمساجد الطرق الذي يعد كأول مشروع وقفي لمساجد الطرق بتكلفة تقديرية تصل ل20 مليون ريال ، معبراً عن شكر وتقدير المجلس ولجانه الاستشارية في المناطق، لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز الرئيس الفخري للجمعية، على جهوده في تمكينها ودعم أعمالها التي أسهمت في خدمة مساجد الطرق بشكل عام، وهيأت الكثير من الدعم والمساندة لمبادرات ومشاريع الجمعية بشكل خاص، بما مكنها من أداء رسالتها وتحقيق أهدافها الخيرة.