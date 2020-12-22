أمير مكة يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً

المناطق - جدة

ستقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً اللواء عبدالله المشيخي .

وهنأ الأمير خالد الفيصل ، اللواء المشيخي بمناسبة تعيينه متمنياً له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استعرض سموه الخطط المستقبلية لجوازات المنطقة.

من جهته عبّر اللواء المشيخي عن شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة مؤكداً أن كلمات سموه ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات.