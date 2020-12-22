“هيئة الاتصالات” تطلق إصدارًا محدثًا للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية

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أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الإصدار المحدث للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية، بالإضافة إلى الإصدار المحدث لدليل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية؛ بهدف تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وللاستفادة المثلى من خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، وذلك بعد دراسة وتقييم المستجدات في سوق خدمات الحوسبة السحابية في المملكة وبما يتواءم مع تنظيمات البيانات والأمن السيبراني، ويحفز الاستثمار في الحوسبة السحابية وخدماتها.

وقد تضمن الإصدار المحدّث عددًا من التسهيلات في المتطلبات التنظيمية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية من خلال إعادة توزيع فئات التسجيل، وتوضيح المتطلبات والاشتراطات المرتبطة بعملية التسجيل لتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى بيان آليات التعامل مع البيانات وتصنيفها والمسؤوليات المترتبة على مشتركي خدمات الحوسبة السحابية ومقدمي الخدمات، موضحةً بأن الإصدار المحدث لدليل مقدمي خدمات الحوسبة السحابية يكشف الجوانب التفصيلية للإطار التنظيمي.

يُشار إلى أن “هيئة الاتصالات” تسعى من خلال هذا التحديث إلى توفير البيئة الملائمة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتوطين خدمات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تحفيز الاعتماد على الحلول والتقنيات الخاصة بها في المملكة للارتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والمرونة وجودة الخدمات لعموم المستفيدين في المملكة.