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أمير منطقة مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية .. غدا

أمير منطقة مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية .. غدا

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أمير منطقة مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية .. غدا

أمير منطقة مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية .. غدا
http://almnatiq.net/?p=932965
المناطق - جدة


يكرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل  يوم غدٍ الاربعاء الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية  والبالغ قيمتها مليون ريال موزّعة على أربعة فروع.
وسيكرم سموه الفائزين في أفرع الجائزة وهم الشاعر عبداللطيف بن يوسف المبارك من المملكة العربية السعودية الفائز بجائزة فرع التجربة الشعرية وقيمتها نصف مليون ريال ، و الشاعر سيد محمد عبدالرزاق من جمهورية مصر العربية  الحائز على جائزة فرع الشعر المسرحي عن مسرحيته ” البيدق الأخير ” وقيمتها 200 ألف ريال ، و الفائز في فرع القصيدة المغناة عن أغنية ” دمشق ” وقيمتها 200 ألف ريال وهي الشاعرة هيفاء بنت عبدالرحمن الجبري ، من المملكة العربية السعودية ، كذلك الفائز عن أفضل مبادرة في خدمة الشعر العربي بقيمة 100 ألف ريال وهو برنامج أمير الشعراء من دولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكره أن أمانة الجائزة استقبلت خلال الدورة الثانية أكثر من 90 متقدماً من مختلف الدول، منهم 57 في حقل الشعر العربي ، و23 في الشعر المسرحي ، و 10 في فرع القصيدة المغناة

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