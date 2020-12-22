احدث الأخبار

الصحة : “خلال 24 ساعة” إجراء (39610) فحوصات مخبرية وتسجيل (181) حالة مؤكدة وتعافي (160) حالة
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8680.45 نقطة
أبرز المواد
 الدفاع المدني يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية .. غدا
منطقة مكة المكرمة
 “هيئة الاتصالات” تطلق إصدارًا محدثًا للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل مدير جوازات المنطقة المعين حديثاً
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة مكة يدشن الحملة التوعوية “الخوارج شرار الخلق”
منطقة مكة المكرمة
 أمير القصيم يلتقي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية للعناية بمساجد الطرق
منطقة القصيم
 تدشين «الرصد الآلي» للمركبات المرورية المتحركة في الخرج
منطقة الرياض
 أمير نجران يشيد بمستوى التنسيق والتكامل بين الجهات الرسمية
منطقة نجران
 المركز الوطني للأرصاد: موجة باردة تؤثر في بعض مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد المقبل
أبرز المواد
 خلال أسبوع .. 17874 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)
أبرز المواد
الصحة : “خلال 24 ساعة” إجراء (39610) فحوصات مخبرية وتسجيل (181) حالة مؤكدة وتعافي (160) حالة

الصحة : “خلال 24 ساعة” إجراء (39610) فحوصات مخبرية وتسجيل (181) حالة مؤكدة وتعافي (160) حالة

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8680.45 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8680.45 نقطة

أبرز المواد
الدفاع المدني يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء

الدفاع المدني يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء

أبرز المواد
أمير منطقة مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية .. غدا

أمير منطقة مكة يكرم الفائزين بجائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية للشعر العربي في دورتها الثانية .. غدا

منطقة مكة المكرمة

الصحة : “خلال 24 ساعة” إجراء (39610) فحوصات مخبرية وتسجيل (181) حالة مؤكدة وتعافي (160) حالة

الصحة : “خلال 24 ساعة” إجراء (39610) فحوصات مخبرية وتسجيل (181) حالة مؤكدة وتعافي (160) حالة
http://almnatiq.net/?p=932973

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (181) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة ( 361359) حالة، من بينها (2971) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (404) حالات حرجة، كما تم تسجيل (160) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (352249) حالة.
كما بلغ عدد الوفيات (6139)حالة ، بإضافة (8) حالات وفاة جديدة” رحمهم الله جميعاً” ، فيما تم إجراء (39610) فحوصات مخبرية جديدة.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8680.45 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8680.45 نقطة
الدفاع المدني يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء

الدفاع المدني يحذّر من مخاطر التدفئة خلال فصل الشتاء
“هيئة الاتصالات” تطلق إصدارًا محدثًا للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية

“هيئة الاتصالات” تطلق إصدارًا محدثًا للإطار التنظيمي للحوسبة السحابية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*