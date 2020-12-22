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بالتعاون مع جمعية نور العلوم والفلك وبلدية البكيرية .. مرصد القصيم الفلكي يرصد الاقتران الأعظم بين كوكبي “المشتري وزحل”
http://almnatiq.net/?p=932981
البكيرية - محمد المسلم

رصد مرصد القصيم الفلكي بمحافظة البكيرية وبالتعاون مع جمعية نور العلوم والفلك وبلدية البكيرية حدثًا فلكيًا تاريخيًا مساء يوم أمس الاثنين ،وهو الاقتران الكبير “الاقتران  الأقرب ” بين كوكبي “المشتري وزحل”، عندما شوهد ظاهريًا قريبين بشكلٍ كبير  من بعضها بعضًا في السماء ليلاً، وذلك بسبب اصطفافهما مع الأرض في مداراتهما الخاصة.
وأوضحت جمعية نور العلوم والفلك أن هذا الاقتران الكبير يتمثل  عندما اصطف الكوكبان ليلاً وتمكنت الرؤية ،وفي علوم الفلك  يبقى هذا الاقتران هو الأعظم على مدار الستين عامًا القادمة، حيث لن يظهر الكوكبان بهذا القرب في السماء حتى عام 2080″.
وأشار  مؤسس مرصد القصيم الفلكي الأستاذ عبدالرحمن بن محمد الراجحي أن هذا الاقتران الكبير وافق وقت الانقلاب الشتوي وتعامد الشمس على مدار الجدي جنوب الكرة الأرضية، وهو وقت دخول الشتاء فلكيًا في نصف الكرة الشمالي.
وبين “الراجحي” أن مرصد القصيم الفلكي أستخدم التلسكوبات الحديثة لرصد هذا الحدث الكبير وبالتعاون مع جمعية نور للعلوم والفلك وبلدية المحافظة حيث تواجد الحضور لرؤية هذا الحدث الأعظم مع الالتزام بالتعليمات الوقائية ضد فيروس كورونا.

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