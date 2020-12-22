أمير الجوف يجتمع مع محافظ طبرجل ويتفقد أحياء المحافظة ويؤكد تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

المناطق - الجوف

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم بمقر المحافظة ،مع محافظ طبرجل نادر بن غالب العتيبي ،وذلك ضمن جولة سموه على محافظات المنطقة.

واطلع سموه على سير العمل في المحافظة ومراكزها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما شاهد عرضاً مرئياً عن أداء المحافظة تضمن أعمال ومتابعة الإدارات الحكومية وإزالة التعديات على الأراضي الحكومية التي بلغت أكثر من ثمانية ملايين متر مربع، وتسلم سموه نسخه من التقرير .

بعد ذلك قام سموه بجولة تفقدية على أحياء محافظة طبرجل ووقف على المشاريع الجاري تنفيذها.

ووجه سمو أمير منطقة الجوف، محافظ طبرجل بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها واستكمال أعمالها وفق العقود المنصوص عليها مع التقيد بمعايير الجودة التي تضمن استدامتها لخدمة المواطنين .

حضر الاجتماع ورافق سموه خلال الجولة وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد .