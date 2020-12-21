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مدني حائل يحذر من تقلبات جوية على المنطقة

مدني حائل يحذر من تقلبات جوية على المنطقة
http://almnatiq.net/?p=932992
المناطق - حائل

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها ، وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد وحماية البيئة التي تشير إلى نشاط في الرياح يصحبها هطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة وغزيرة في بعض المناطق تؤدي إلى جريان الأودية بالمنطقة ابتداءً من اليوم وحتى يوم الخميس القادم – بمشيئة الله ـ .
وأهابت المديرية العامة بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.

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