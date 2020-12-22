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“التعليم”: طباعة وترحيل 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام استعداداً لبداية الفصل الدراسي الثاني

“التعليم”: طباعة وترحيل 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام استعداداً لبداية الفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=932995
المناطق - واس

أنهت وزارة التعليم طباعة أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني، والعمل على ترحيلها لإدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة، بما يضمن بداية جادة للطلاب والطالبات مع أول يوم دراسي للفصل الثاني.
وأوضح معالي مساعد وزير التعليم الدكتور سعد بن سعود آل فهيد, أن الوزارة أنهت تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 24.456.807 كتب مدرسية للمرحلة الابتدائية، و14.349.606 كتب مدرسية للمرحلة المتوسطة، وطباعة 29,154,986 كتاباً للمرحلة الثانوية، مشيراً إلى أنه تم ترحيل جميع كتب المرحلة الثانوية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 100%.
وبين أن الوزارة أنهت طباعة 372.908 آلاف كتاب مدرسي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، و358.943 ألف كتاب مدرسي لمدارس تعليم الكبار، و15.090 ألف كتاب مدرسي للعوق البصري (برايل)، إضافة إلى 22.306 آلاف كتاب للتربية الفكرية، و948.469 ألف كتاب مدرسي للمدارس العالمية، و30.662 ألف كتاب مدرسي لمدارس السعودية في الخارج.
وأشار آل فهيد إلى أن إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني بلغ 307 كتب وطبعت بالكامل، وذلك انطلاقاً من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم، واعتماد النسخ الفنية من الإدارة العامة للتجهيزات المدرسية، ومتابعة المطابع المعتمدة ومدى توفر كميات الورق للطباعة، واستخدام أجود أنواع الورق المعتمد، بالإضافة إلى الإشراف على عمليات الطباعة والتجليد والتغليف، ومتابعة ترحيل الكتب المدرسية من المطابع للإدارات في مناطق ومحافظات المملكة، وتوريدها للمستودعات بالإدارات حتى وصولها للمدارس.

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