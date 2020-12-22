أدبي الجوف ينظم ندوة لليوم العالمي للغة العربية

المناطق - القريات

نظم يوم أمس الأثنين النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الجوف ممثلةً باللجنة الثقافية بالقريات ندوة عن اللغة العربية بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية وذلك في مسرح إدارة تعليم القريات .

وانطلقت الندوه التي إدارها الإعلامي نايف الفندي وتناولت عدد من المحاور ،ألقاها عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية في جامعة الملك سعود،الدكتور هاجد بن دميثان الحربي، مبتداءً حديثه بتعريف عن مفهوم اللغة العربية وأنها موجودة وفاعلة وفي ازدياد في جميع أنحاء العالم ،وأنها مكون أساسي من مكونات الهوية الوطنية، مؤكداً بأن العربية لغة اتصال في الأراضي الشاسعة، وأسهم العلماء في ترجمتها

كما قال الدكتور الحربي علينا إثبات لغتنا العربية على مر الزمان والاعتزاز والفخر بها لأهمية وجودها وأنها لغة القرآن الأولى.