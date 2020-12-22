أمير الشرقية يرعى الحفل الختامي لجائزة السائق المثالي في نسختها الخامسة

الدمام - فهد المريخي

رعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس لجنة السلامة المرورية رئيس مجلس أمناء جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي، من مكتبه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء) حفل ختام النسخة الخامسة من جائزة السائق المثالي، والتي تنظمها لجنة السلامة المرورية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس لجنة السلامة المرورية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة، وأعضاء اللجنة والفائزين.

وأكد سموه أن تزايد أعداد المسجلين في هذه النسخة، تأكيد على أن الجائزة بدأت تؤتي ثمارها، وهدف التحفيز أثبت فعاليته في الحد من المخالفات، سواءً على مستوى الأفراد أو المنشآت، مشيراً سموه لأهمية استمرار الجهود التكاملية لتحقيق مستهدف “السلامة المرورية”، منوهاً بهذه الجهود مبيناً أنها مبعث اعتزاز للنجاحات التي تحققت.

من جانبه أعرب أمين عام جائزة المنطقة الشرقية للسائق المثالي الأستاذ عبدالله بن سعد الراجحي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجائزة ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس أمناء الجائزة ، على دعمهم الكبير ومتابعتهم المستمرة لكافة فعاليات الجائزة منذ انطلاقتها، مشيداً بما قدمه الرعاة والمنظمين للجائزة خلال هذه النسخة من جهود كبيرة لتحقيق أهدافها في مجال السلامة المرورية .

وكشف الراجحي أن جائزة السائق المثالي في نسختها الخامسة سجلت أرقاما قياسية لأول مرة منذ إطلاقها بزيادة 42% عن النسخة السابقة ، حيث بلغ عدد المتسابقين المسجلين (23.301) في فرع الأفراد و (73) جهة حكومية وأهلية و (16) في فرع النقل المدرسي والجامعي و (17) في فرع النقل الثقيل ، مبينا أن الجائزة مرت بعدة مراحل تمثلت في مرحلة التسجيل وفترة المتابعة، ثم مرحلة الاختبار النظري الذي تم عن بعد في موقع إلكتروني خاص ومرحلة الاختبار العملي.

وأوضح الراجحي أن عدد الفائزين بالجائزة لهذا العام بلغ من الأفراد (56) فائزا منهم (30) فائزا في قسم غير المخالفين، و(26) فائزا في قسم المخالفين، حيث حقق هذا الفرع الجديد مشاركة وتفاعلا كبيرا من المتسابقين الذين اظهروا التزاما واضحا بعدم ارتكاب المخالفات خلال فترة المتابعة التي استمرت 8 أشهر وهو الأمر الذي أهلهم لسداد مخالفاتهم حسب مراكزهم وبعد ان اجتازوا جميع مراحل الفرز، فيما تمت مرحلة الاختبار للفائزين بناء على معايير عالية بالتعاون مع أرامكو السعودية وجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل والجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” ، مضيفا أن الجائزة شملت أربعة فروع الأول منها يتمثل في الأفراد ممن ليس لديهم مخالفات مرورية و الأفراد الذين لديهم مخالفات مرورية وهو قسم تم استحداثه في هذه النسخة من أجل تحسين سلوك السائقين الأكثر مخالفات ، وذلك من خلال دعوتهم للمشاركة في الجائزة وتحفيزهم بسداد المخالفات وفق ضوابط الجائزة ، والفرع الثاني الجهات الحكومية والأهلية والفرع الثالث يتعلق بالنقل المدرسي والجامعي ، والأخير يستهدف النقل الثقيل، بهدف تشجيعهم جميعا بالالتزام بمعايير السلامة المرورية وخلق روح التنافس الشريف بينهم .

وأفاد الراجحي أن الجائزة حققت الكثير من النجاحات في السنوات الماضية ، حيث أسهمت في غرس الوعي المروري في نفوس السائقين بمختلف فئاتهم العمرية، وتحفيز الأفراد على القيادة المثالية ، مؤكدا أن الجائزة هي رسالة توعوية وتحفيزية لقائدي المركبات للالتزام بأنظمة المرور وتحقيق السلامة المرورية في مجتمعنا، وبناء جيل واع يدرك أهمية الالتزام بقواعد المرور.