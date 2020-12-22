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أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة

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أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة

أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=933005

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مطلق الشراري بمناسبة تعيينه في منصبه.
وتمنى سموه له التوفيق والنجاح فيما كلف به.
حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي ومستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد الربيعة .

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