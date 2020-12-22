أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مطلق الشراري بمناسبة تعيينه في منصبه.

وتمنى سموه له التوفيق والنجاح فيما كلف به.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الرياض المساعد للشؤون التنموية سعود العريفي ومستشار سمو أمير منطقة الرياض المهندس خالد الربيعة .