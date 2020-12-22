أمير القصيم يدشن وحـدة إنجاز بمجلس المنطقة بالإمارة

المناطق - بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمجلس المنطقة بالإمارة اليوم ، وحـدة إنجاز بمجلس المنطقة بإمارة القصيم، التي تتولى حصر ومتابعة المشاريع بالمنطقة كافة والعمل على تنسيق الجهود فيما بين مجلس المنطقة ووكالة الإمارة المساعدة للشؤون التنموية والجهات الحكومية.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة عسم بن إبراهيم الرمضي أن وحدة إنجاز جاءت لحصر بيانات مشاريع الإدارات الحكومية بمنطقة القصيم المنفذة ، والتي تحت التنفيذ بعد إدخالها بالبرنامج المعد لذلك من قبل الجهات الحكومية ، مشيراً إلى أنه من أعمالها التحديث المستمر للمشاريع من خلال المدخلات بالنظام ، واتخاذ الإجراءات حيال المشاريع في الجهات الحكومية التي لم تسير وفق الخطط المرسومة لها أو حققت نسب متدنية وذلك سواءً بالكتابة للجهات عن ذلك أو إحالتها للجنة الدائمة لمتابعة المشاريع وفق ما لدى مجلس المنطقة من أنظمة وتعليمات بهذا الخصوص، وإعداد تقارير دورية ربع أو نصف سنوية لصاحب الصلاحية ، لافتاً الانتباه إلى تنسيق وحدة إنجاز مع وكالة الإمارة المساعدة للشؤون التنموية فيما يتعلق بعمل الوحدة ، والقيام بجولات ميدانية على المشاريع ، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في أعمالها.

وأكد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية تعزيز مثل هذه الأعمال التي تساعد وتساهم في رفع كفاءة الأداء في القطاع الحكومي, مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الإدارات والاقسام المعنية بذلك, منوهاً بما اطلع عليه من جهود وأعمال تقدمها وحدة إنجاز, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد لما فيه مصلحة المنطقة وأهلها.

حضر التدشين معالي رئيس جامعة القصيم الدكتور عبدالرحمن الداود, ووكيل امارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي, ومدراء الدوائر الحكومية بالمنطقة.