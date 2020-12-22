أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية قادر لتعزيز الصحة النفسية بالمنطقة

تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم ، رئيس مجلس إدارة جمعية ” قادر ” لتعزيز الصحة النفسية بالمنطقة ابراهيم بن لافي العنزي وأعضاء مجلس إدارة الجمعية, بمناسبة حصول الجمعية على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . ورحب سموه في بداية اللقاء بالجميع ، مستمعاً إلى شرح مفصل من قبل ” العنزي” عن الجمعية وأهدافها وأعمالها والفئات المستهدفة والدور الذي تقوم به في خدمة أبناء المنطقة لرفع مستوى الوعي بينهم في الوقاية من الإمراض النفسية ، والمساهمة في تحسين الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى النفسيين وتأهليهم للانخراط بالمجتمع ، وتثقيف أهالي المرضى النفسيين للتعايش مع المرض , كما اطلع سموه على تقرير عن برامج واعمال وأنشطة الجمعية خلال الفترة الماضية. ثم قدم رئيس مجلس إدارة جمعية ” قادر ” لسمو أمير منطقة تبوك العضوية الفخرية للجمعية. ونوه سمو أمير المنطقة بالدور الهام والذي تقوم به الجمعية في دعم وتنمية مهارات مختلف أطياف المجتمع ، وتوفير الرعاية التي يتطلب العمل معها ابتكار برامج وخدمات ومبادرات نوعية، تراعي احتياج كل مجموعة، وتسهم في الوصول إلى المستفيد في مكانه، وتقديم ما يحتاجه بأعلى كفاءة وبأفضل جودة، مع السعي المستمر للتطوير والتحسين, متمنياً سموه التوفيق والنجاح للجمعية وأعضائها لخدمة المستفيدين منها. مؤكدا سموه على دعم اعمال الجمعية من قبل امارة المنطقة والجهات الحكومية وتسخير كافة الإمكانات لإنجاح أعمالهممن جهته قدم ” العنزي” باسمه ونيابة عن أعضاء الجمعية بالغ شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على دعمة ومتابعته لجميع اعمال وانشطة الجمعية .