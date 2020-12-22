نائب أمير منطقة المدينة المنورة يدشن مركز الخدمات النموذجي

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نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، مركز الخدمات النموذجي الذي أُنشئ تحت إشراف هيئة تطوير المدينة المنورة وأمانة المنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 60.000 م2، على طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة (طريق الهجرة) لخدمة المسافرين، وذلك بحضور معالي أمين منطقة المدينة المنورة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فهد بن محمد البليهشي.

وتفقد سمو نائب أمير المنطقة خلال جولته على المركز الجديد الذي يبعد 170 كيلومتر عن المدينة المنورة، منظومة الخدمات المتكاملة التي يستفيد منها ضيوف الرحمن والمسافرين، والذي تتولى إدارته وتشغيله شركة الوقود المتكاملة المحدودة للمحروقات.

ويَهدف المشروع الذي يُعد أحد الاستثمارات البلدية النوعية إلى بناء نماذج حديثة من محطات التزود بالوقود ومراكز الخدمة المتكاملة على الطرق السريعة بالإضافة إلى توفير خيارات جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات المسافرين والمستفيدين فضلاً عن تهيئة الفرص الاستثمارية من خلال منافذ البيع التي توفر خدمات البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي ذات العلامة التجارية المميزة.

وصُمم المشروع وفق الأسس المعمارية الحديثة ليكون مركزاً متكاملاً طُبّقت فيه أُسس العمارة الخضراء للاستفادة من المياه الرمادية، كما جُهز المركز لتقديم خدمات الشحن للسيارات الكهربائية، وتصنيفه كأحد أكبر المراكز النموذجية في خدمات التزود بالوقود على الطرق السريعة على مستوى المملكة والتي تم بناءها طبقاً للمعايير المعتمدة في مجال الأمن والسلامة، حيث تم فصل حركة الحافلات والشاحنات عن حركة المركبات الصغيرة من دخولها وتزويدها بالوقود إلى خروجها.

كما اطلع الأمير سعود بن خالد الفيصل، على مُجمل الخدمات المُقدمة في المركز والتي تشمل المكاتب الإدارية المشاركة في أعمال لجان الحج والزيارة بالمنطقة بالإضافة إلى المناطق التجارية التي تضم سوقاً مركزياً للتموينات والخدمات العامة التي يوفرها المشروع فضلاً عن المناطق المفتوحة والخدمات البنكية عبر أجهزة الصرف الآلية، إلى جانب 17 وحدة للنُزل الفندقية المُصممة لراحة المسافرين ويتم تشغيلها من قبل أحد الشركات العالمية اللتخصصة، والمسجد بسعة 400 مصل، وكذلك مرافق الخدمات المساندة الواقعة ضمن نطاق المشروع.

ويترجم مركز الخدمات النموذجي توجهات أمانة منطقة المدينة المنورة وهيئة تطوير المنطقة لتحسين مستوى الخدمة المُقدمة للمسافرين وزوار المنطقة ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة، ويُعد المركز أحد المخرجات الرئيسية التي تعمل الهيئة بالشراكة مع الأمانة والجهات الحكومية المشاركة بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير منظومة الخدمات العامة الطرق السريعة التي تربط المدينة المنورة ببقية المدن والمحافظات الأخرى.