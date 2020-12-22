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قبل مواجهة «مرسول بارك».. ضمك يعادل النصر

قبل مواجهة «مرسول بارك».. ضمك يعادل النصر
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المناطق - متابعات

حقق فريق ضمك فوزاً ثميناً على ضيفه أبها، بنتيجة هدفين مقابل هدف في ديربي عسير، خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية على ملعب المحالة، ضمن مباريات الجولة التاسعة لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، الثلاثاء.
ورفع ضمك الفائز رصيده من النقاط إلى 7، متساوياً مع فريق النصر بالرصيد، وهو منافسه في الجولة المقبلة، إذ سيكون الضيف الأول في ملعب «مرسول بارك» بالعاصمة الرياض، أما أبها فتوقف رصيده عند 11 نقطة في المركز العاشر بالترتيب بعد خسارته.
بدأت المباراة بوتيرة سريعة بين الفريقين، ليخطف كريم عواضي هدف التقدم لأبها، الذي استغل ركنية زميله جودوين، ليسدد رأسية قوية سكنت شباك شراحيلي، حارس ضمك، معلناً هدف التقدم لفريقه.
ونجح ضمك بعدها في إدراك التعادل، ليستغل لاعبه سيرجيو فيتور الكرة الثاتبة التي حصل عليها فريقه، مسدداً كرة مباشرة لم يقدر عبد العالي المحمدي، حارس أبها، على التصدي لها، ليدرك فريقه التعادل سريعاً قبل نهاية الشوط الأول.
ودخل الفريقان الشوط الثاني على أمل تسجيل هدف الفوز وخطف النقاط الثلاث، لكن غلب على الأداء طابع التحفظ والخوف من الهزيمة، ليقرر عبد الرزاق الشابي، المدير الفني لأبها، دخول عمار النجار بدلاً من صالح الجمعان لتحسين العمل الهجومي، قبل أن يرد عليه نور الدين زكري، مدرب ضمك، بإشراك عبد الرحمن خالد ومازن أبو شرارة مكان محمد حرزان والشنيحي، لتنشيط اللعب خلف رأس الحربة زيلايا.
وفي الدقائق الأخيرة، حاول كل فريق تسجيل الهدف القاتل، خاصة ضمك الذي دفع مدربه بكل من أيمن الحجيلي ومنصور حمزي، فيما سحب أبها نجمه سعد بقير ليحل محله فهد الجميعة. وبعد أن ظن الجميع أن المباراة تتجه نحو التعادل، خطف ضمك الفوز بالوقت المحتسب بدل الضائع، عن طريق لعبة شارك فيها الأوراق الرابحة، بتمريرة من منصور حمزي وإنهاء رائع من مازن أبو شرارة.
هذا، وسيحل ضمك ضيفاً على النصر، السبت، في ملعب مرسول بارك، بينما يستضيف أبها نظيره الوحدة في المحالة، الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري.

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