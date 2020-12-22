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شرطة مكة : القبض على ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود اعتدوا على سائق أجرة وسلبوا مبلغاً مالياً وجهاز جوال كانت بحوزته

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شرطة مكة : القبض على ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود اعتدوا على سائق أجرة وسلبوا مبلغاً مالياً وجهاز جوال كانت بحوزته

شرطة مكة : القبض على ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود اعتدوا على سائق أجرة وسلبوا مبلغاً مالياً وجهاز جوال كانت بحوزته
http://almnatiq.net/?p=933032

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عن تعرض سائق أجرة أثناء قيامه بإيصال 3 أشخاص إلى وجهتهم، لاعتداء وسلب مبلغ مالي وجهاز جوال كانت بحوزته، فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة بشرطة المنطقة – بفضل الله – من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في العقد الثالث، وقد أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى ارتكابهم عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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