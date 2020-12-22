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تنفيذ أكثر من 31 ألف زيارة منزلية للمرضى في تبوك

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تنفيذ أكثر من 31 ألف زيارة منزلية للمرضى في تبوك

تنفيذ أكثر من 31 ألف زيارة منزلية للمرضى في تبوك
http://almnatiq.net/?p=933035
المناطق - تبوك

نفّذت صحة تبوك 31900 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية استفاد منها 1145 مريضاً إضافة لتنفيذ 20720 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى عبر 15 فرقة طبية من المرضى المسجلين في البرنامج وذلك خلال عام 2020م .وتقدم وزارة الصحة خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة .يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة ومرضى الأمراض النفسية والعصبية إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية وخدمات التثقيف الصحي .

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