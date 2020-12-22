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المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يطلق مجلته العلمية

المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يطلق مجلته العلمية
http://almnatiq.net/?p=933038
المناطق - واس

أطلق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات العدد الأول من (مجلة دراسات الوثائق) وهي مجلة علمية محكمة تصدر بشكل نصف سنوي ذات صبغة مهنية وعلمية خالصة.
ويعد هذا العدد باكورة الإنتاج العلمي للمركز انطلاقاً من مهمة أساسية من مهامه والمتمثلة في تشجيع نشر الأبحاث العلمية في هذا المجال تعزيزاً للبحث العلمي وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب في المجال الوثائقي.
ويهدف المركز من خلال المجلة إلى تعدد الموضوعات البحثية المنشورة لتكون بحوثاً نظرية وتطبيقية مع الأخذ في الحسبان دائماً المستجدات التقنية في عالم اليوم ومدى إمكانية الاستفادة منها في مجال الوثائق والأرشفة التي تمثل إضافات نظرية وتطبيقية مهمة؛ لا غنى لأي أرشيفي في العالم العربي عن الاستفادة منها.
كما حرصت اللجنة العلمية بالمركز على استثمار تقنية المعلومات في نشر الأبحاث العلمية وذلك من خلال نشر أعداد المجلة عبر الموقع الرسمي للمركز جنباً إلى جنب مع النشر الورقي التقليدي إيماناً بحق نشر المعلومة ومشاركتها والوصول إليها من قبل الجميع سعياً لتحقيق المصلحة العامة والمتمثلة في الارتقاء بواقع العمل الوثائقي في المملكة وفي العالم العربي أجمع.
فيما يسعى المركز أن تبقى هذه المجلة إطاراً فكرياً ومنبراً علمياً لكل الباحثين والباحثات في مجال الوثائق والأرشفة مع الترحيب الدائم والمستمر بأية مقترحات للتطوير والتحسين مما يعود بالنفع على المجلة والباحثين والقارئين على حد سواء.
ويمكن الوصول إلى النسخة الرقمية من المجلة عبر الرابط:
https://www.ncar.gov.sa/DynamicPages/Page?Id=ylZwZeYLu1sWJM6MVpjzzg%3D%3D

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