إعلان الجدول المُحدث لفعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

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أعلنت إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الجدول المحدث لمسابقات النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بعد صدور الأمر السامي الكريم بشأن تقديم موعد انتهاء المهرجان إلى نهاية ديسمبر الجاري وذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل خطر تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت إدارة المهرجان أنه لن تكون هناك مشاركات للفئات التي لم تشارك حتى الآن، فيما سيتم قصر المنافسات خلال المدة المتبقية من المهرجان على فئات “فردي جل” لألوان “الحمر، والشقح، والصفر، والشعل، والوضح”، إلى جانب منافسات فئات “مفاريد” لألوان “الوضح، والشقح، والحمر، والشعل، والصفر” على التوالي.

وكشفت إدارة المهرجان أن يوم الاثنين 28 ديسمبر الجاري سيكون آخر يوم لجميع الأعمال التجارية والاستثمارية لشارع الدهناء التجاري وسوق الإبل، وجميع الفعاليات المصاحبة، موضحةً أن إدارة التعديات مصحوبة بالجهات الأمنية والبلدية ستبدأ بإزالة جميع المخيمات المخالفة بعد نهاية آخر يوم عمل.

ودعت إدارة المهرجان ملاك الإبل وزوار المهرجان والمشاركين فيه إلى الالتزام بالتعليمات الصادة عن إدارة المهرجان والجهات الأمنية وإخلاء المواقع والمخيمات في الموعد المحدد.